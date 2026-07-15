Друг семьи Усольцевых заявил о провокациях после обнаружения новых зацепок

Друг пропавшей семьи Усольцевых заявил о провокациях в Интернете после публикации новых данных об исчезнувшем предпринимателе.

Поиски пропавшей семьи

Уголовное дело о пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае длится больше девяти месяцев. Спасатели с определенной периодичностью обследуют таежные массивы в районе поселка Кутурчин, однако результатов нет. Однако нет доказательств, что семья действительно уходила в тайгу. И на данный момент вопрос о том, находились ли Сергей, Ирина и Арина Усольцевы в лесу, остается открытым.

Параллельно с официальными поисками собственное расследование ведет знакомый главы семьи Валентин Дегтярев. За время своей работы он обнаружил несколько фактов, которые могут указывать на иные версии произошедшего. Однако после того как эта информация стала публичной, Дегтярев столкнулся с давлением и провокациями.

Необъяснимая активность мобильного телефона

Главной зацепкой Дегтярева стал мобильный телефон Сергея Усольцева. Спустя шесть месяцев после исчезновения номер стал активным. Родственники Усольцева отказались от этой сим-карты, и она перешла другому человеку.

Новым владельцем номера оказался выходец из Узбекистана. Дегтярев установил, что у пропавшего с этим человеком была тесная связь. Сергей неоднократно бывал в Узбекистане, а его супруга также планировала поездку в эту страну. Новый хозяин сим-карты получил доступ к аккаунтам Усольцева в мессенджерах и сменил аватарки на профилях. На одном из них появилась картинка со ссылкой на закрытый паблик с описанием, содержащим фразу об «исчезновении» и «солнечной процветающей стране», рассказал Дегтярев в беседе с aif.ru.

Версия о переезде в Юго-Восточную Азию

Обнаруженные факты натолкнули Дегтярева на мысль об инсценировке исчезновения. Несколько лет назад супруги уже скрывались от бизнес-проблем в странах Юго-Восточной Азии. Сергей в одном из интервью упоминал Таиланд как страну с простыми условиями для жизни и ведения бизнеса. Он высказывался, что вложения в развитие дела в России сопряжены со сложностями, и проще уехать на Пхукет.

За год до исчезновения Усольцев действительно посетил Пхукет. Официально это была туристическая поездка, но у нее может быть иной подтекст. На Пхукете базируется золотодобытчик, имеющий общих компаньонов с Усольцевым. Этот предприниматель на личном вертолете периодически прилетал в Кутурчин. В 2024 году Сергей и Ирина Усольцевы могли встречаться с ним на Пхукете.