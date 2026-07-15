ГАТИ оштрафует бизнесменов из Петербурга на 200 тысяч за борщевик на участках

Сотрудники ГАТИ отчитались, что нашли борщевик Сосновского на землях предпринимателей с помощью нейросети «Городовой» и назначили штрафы. Общая сумма взысканий превысила 600 тысяч рублей.

Этим летом борщевик Сосновского выявлен на 60 участках в Санкт-Петербурге. Растение обнаружили в основном на окраинах города на землях предпринимателей, рассказали в пресс-службе ГАТИ.

Инспекция применила 42 предостережения в адрес ответственных лиц за территории с инвазивным растением. Больше 20 юридических лиц оказались оштрафованы на 600 тысяч рублей.

Представители ведомства отметили, что очаги сорняка помогла выявить нейросеть «Городовой». ГАТИ начала использовать эту систему с прошлого лета.

Напомним, что жители Санкт-Петербурга продолжают жаловаться на заросли борщевика у детских площадок, школ и жилых домов прямо в городе, а не на окраинах города. Власти внедряют дроны и нейросети для борьбы с сорняком, но количество обращений не снижается.

Закон об ответственности за борщевик на частных участках начал действовать с 1 марта 2026 года. Штрафы для физических лиц составляют от 20 до 50 тысяч рублей. Должностные лица платят от 50 до 100 тысяч рублей. Юридические лица могут получить штраф от 400 до 700 тысяч рублей.