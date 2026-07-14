Перед Днем ВМФ в Кронштадте встретили мощи адмирала Ушакова

В Кронштадт доставили мощи святого праведного воина Федора Ушакова в преддверии Дня Военно-морского флота. В церемонии приняли участие военнослужащие, ветераны и жители города.

Перед Днем ВМФ в Кронштадт доставили мощи адмирала Федора Ушакова. Торжественная церемония прошла в Морском Никольском соборе. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

В богослужении участвовали заместитель главнокомандующего ВМФ России контр-адмирал Владислав Павлов, глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов, военнослужащие, ветераны, представители духовенства и жители города.

Андрей Кононов отметил, что Кронштадт по традиции встречает мощи адмирала, не проигравшего ни одного сражения. Он подчеркнул, что победа всегда была за Россией.

Отметим, что мощи Ушакова останутся в соборе до окончания праздничных мероприятий. Почитание адмирала Ушакова как святого покровителя моряков остается неотъемлемой частью военно-морских традиций России. Ежегодное принесение мощей в Кронштадт собирает тысячи верующих и военнослужащих.