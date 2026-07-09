Юрист оценил возможный срок заключения Шурыгиной по делу о порнографии

Скандальной блогерше Диане Шурыгиной может грозить до трех лет лишения свободы по делу о распространении порнографических материалов. Время в СИЗО засчитают в срок при вынесении приговора.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru заявил, что блогерше Диане Шурыгиной грозит до трех лет лишения свободы за распространение порнографических материалов. Срок в следственном изоляторе будет зачтен при вынесении приговора. По его словам, два месяца в СИЗО засчитают за три.

Бенхин пояснил, что зачастую с домашнего ареста обвиняемые получают условный срок, а из СИЗО реальный. Поэтому наиболее вероятный приговор для Шурыгиной составит два или три года тюрьмы.

Ранее Троицкий суд Москвы изменил меру пресечения и отправил ее в СИЗО. Причиной стало нарушение условий домашнего ареста. Блогершу обвиняют в распространении порнографических материалов группой лиц по предварительному сговору.

Напомним, что Шурыгина стала известна в 2017 году после участия в ток-шоу «Пусть говорят». В той программе она рассказала об изнасиловании.