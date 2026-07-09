ВСМ Москва – Петербург строили без госэкспертизы и разрешения

Арбитражный суд Москвы оштрафовал ООО «ВСМ Две столицы» на 50 тысяч рублей за строительство высокоскоростной магистрали без разрешения и положительного заключения госэкспертизы.

Проверка в апреле 2026 года показала, что с августа 2025 года подрядчик активно действовал на участке «Валдай – Выползово». Разрешение на строительство и положительное заключение государственной экспертизы у него отсутствовали. Надзорный орган выдал компании предписание устранить нарушения до 11 марта, но требования не выполнили.

Суд назначил штраф в 50 тысяч рублей. Закон допускает взыскание до 100 тысяч или приостановку деятельности на 90 суток, пишет abn.agency.

Напомним, что Строительство ВСМ оценивается в 2,349 триллиона рублей, а запуск объекта запланирован на 2028 год. Ожидаемое время в пути составит 2 часа 15 минут, а стоимость билета достигнет около 10 тысяч рублей.