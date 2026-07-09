В Петербурге таксисты работают в убыток из-за низких тарифов и дорогого бензина

Таксисты из Санкт-Петербурга пожаловались на снижение тарифов на фоне топливного кризиса. Водители утверждают, что доходы упали, а время простоя на заправках выросло.

По словам автомобилистов, доходы падают, а работать становится не выгодно из-за нехватки топлива, выросших расходов и низкой стоимости заказов. Один из шоферов сообщил, что поездка из Парголово в Павловск сейчас стоит 1,7 тысячи рублей вместо обычных 2,5 тысячи. После вычета топлива, комиссии агрегатора около 25%, налогов и аренды автомобиля за полтора часа работы остается примерно 400 рублей.

Таксисты замечают удивление пассажиров снижением цен, особенно на фоне дефицита бензина. По наблюдениям водителей, агрегатор компенсирует низкие тарифы резким ростом цен в часы повышенного спроса. Во время дождя стоимость поездки может вырасти вдвое, сообщает «Форпост».

Главная проблема сейчас не только цена топлива, но и его доступность. На заправках возникают очереди, часть АЗС закрыта, и особенно остро ощущается нехватка АИ-95.