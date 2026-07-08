Порт «Морской фасад» потратит 5 миллионов рублей на бетонные укрытия от БПЛА

Пассажирский порт «Морской фасад» в Петербурге объявил тендер на поставку восьми железобетонных укрытий. Аналогичные конструкции ранее устанавливали в Кронштадте для защиты от беспилотных летательных аппаратов.

По данным на портале госзакупок, начальная максимальная цена контракта составляет около 5 миллионов рублей. Согласно техническому заданию, подрядчик должен поставить восемь комплектов быстровозводимых укрытий УБВЗ-11 в разобранном виде. Каждое изделие состоит из двух железобетонных чаш. Их соединяют болтами.

Площадь изделия достигает 11,6 квадратного метра, а масса равна 22 тоннам. В комплектацию входят гидроизоляция перекрытия и дна, наружная окраска в серый цвет с надписями «Укрытие», а также огнетушитель и аптечка.

Гарантийный срок на продукцию составляет 12 месяцев с даты подписания приемочных документов. Заявки принимаются в рамках договорной процедуры, а поставка всей продукции должна завершиться не позднее 31 июля 2026 года.