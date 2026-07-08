Эксперт предупредил о негативных последствиях раздельного обучения в школе

Предложение ввести раздельное обучение мальчиков и девочек в средней школе стало поводом для споров. Сторонники указывают на разницу в развитии, противники предупреждают о рисках для социализации.

Председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи РПЦ иерей Федор Лукьянов предложил ввести раздельное обучение мальчиков и девочек, Священнослужитель сослался на опыт Удмуртии и заявил, что такой подход учитывает различия в темпах развития.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru. признал, что различия в развитии действительно существуют, но усомнился в однозначной пользе раздельного обучения. Он указал на риск нарушения социализации.

По его словам, в дореволюционных гимназиях выпускники испытывали сложности в общении с противоположным полом. Школа должна учить взаимодействию, а не изолировать. Якубович отметил, что решать проблему можно через дифференцированные подходы внутри смешанных классов, индивидуальные траектории и отдельные занятия по физкультуре.

Вопрос сексуального просвещения в раздельных классах может остаться без внимания. Кроме того, радикальные решения в образовании редко эффективны. Эксперт призывал к взвешенному подходу с участием педагогов, психологов и родителей.