Директор Кашпировского опроверг информацию об операции и опухоли

Директор Анатолия Кашпировского Сергей Рудых опроверг информацию об экстренной госпитализации и операции гипнотизера из-за онкологии. По его словам, 86-летний экстрасенс здоров и занят воспитанием новорожденной дочери.

Информация об экстренной госпитализации и операции Анатолия Кашпировского из-за злокачественной опухоли не соответствует действительности. Об этом заявил директор гипнотизера Сергей Рудых в беседе с 360.ru.

Он опроверг сообщение о том, что 86-летний экстрасенс перенес стентирование и биопсию после самостоятельного лечения антибиотиками. Рудых подчеркнул, что Кашпировский не оперировался, а обнаружение опухоли является выдумкой.

По словам директора, причиной временного отсутствия публичных выступлений стало пополнение в семье. В прошлом году у экстрасенса родилась дочь. Рудых пояснил, что Кашпировский решил сделать паузу в гастрольной деятельности, чтобы посвятить время семье и воспитанию ребенка, чего ранее не мог себе позволить из-за плотного графика.