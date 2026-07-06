Сын пропавшей Усольцевой Даниил Баталов сделал неожиданное заявление о поисках

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов заявил, что его не допустили к участию в поисках пропавшей семьи. По данным следователей, такое о решение было связано с требованиями безопасности, а официального ходатайства от Баталова не поступало.

Отказ в участии в поисках

Даниил Баталов сообщил, что хотел присоединиться к добровольцам в поисках семьи, но получил отказ. В беседе с РИА Новости сын пропавшей Ирины Усольцевой заявил, что Следственный комитет не пустил его на поиски. По его словам, он планировал поехать с отрядом «ЛизаАлерт», но волонтеры сообщили о необходимом подтверждении от СК.

Однако представители Следственного комитета отказали. Правоохранители сослались на то, что не могут рисковать жизнью гражданских. По словам Баталова, однако «ЛизаАлерт» допустили к работе, хотя они являются волонтерами.

Молодой человек подчеркнул, что имеет серьезную подготовку в спортивном туризме и участвовал в предыдущих поисках семьи.

Позиция Следственного комитета

В пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасии сообщили, что решение было связано исключительно с требованиями безопасности. При проведении поисковых мероприятий круг участников был строго ограничен. К работам привлекались только профессиональные специалисты и аттестованные спасатели, включая квалифицированных сотрудников отряда «ЛизаАлерт».

Реакция местных жителей

Слова Баталова вызвали вопросы у некоторых жителей Красноярского края. Одна из местных жительниц призналась, что ее удивило желание молодого человека вновь участвовать в поисках. Она отметила, что сын Ирины Усольцевой так рвется на поиски, хотя до этого говорил, что верит в побег семьи.

Решение о недопуске гражданских лиц и рядовых волонтеров было принято из соображений безопасности. В ведомстве также отметили, что Баталов не подавал официального ходатайства о допуске к поисковой операции.

Активность в соцсетях Сергея Усольцева

Знакомый семьи Усольцевых заметил странную активность в аккаунте Сергея Усольцева. Он решил проверить ее с помощью специального бота для анализа профиля. Результат показал, что в аккаунт недавно заходил либо сам Сергей, либо кто-то другой с его телефона.

Обстоятельства пропажи

Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали 28 сентября 2025 года неподалеку от поселка Кутурчин. Семья отправилась к горе Буратинка и не вернулась. Автомобиль остался на окраине поселка. Масштабные поиски результата не принесли.