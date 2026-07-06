Колесов рассказал о сохранении дождливой погоды в Петербурге

Погода в Санкт-Петербурга остается стабильно дождливой из-за малоподвижной атмосферной депрессии. Улучшение ожидается только к концу рабочей недели, а с выходных начнется теплый и сухой период.

Начальник Гидрометцентра Северной столицы Александр Колесова в своем Телеграм-канале сообщил, что погода в регионе остается стабильно дождливой.

По словам синоптика, улучшение ожидается только к концу рабочей недели. К выходным должно стать тепло и сухо. На данный момент Ленобласть и Петербург находятся в умеренно теплой погоде. Температура воздуха близка к норме.

Колесов рассказал, что осадки распределяются неравномерно. В одних районах за выходные не выпало ни капли, в других были ливни и грозы. По его словам, такая ситуация нормальна для летнего сезона, поскольку кратковременные дожди идут локально.