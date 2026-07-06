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Полицейские нашли 7 нелегалов на реставрационном объекте в центре Петербурга

Даниил Александров
Фото: скриншот видео пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

В центре Санкт-Петербурга полицейские нашли семерых нелегальных мигрантов на объекте реставрации. Нарушителей оштрафуют и выдворят из России.

Сотрудники правоохранительных органов при поддержке специального полка полиции провели проверку на объекте реставрации в центре Северной столицы.  В ходе рейда на улице Правды полицейские проверили 32 иностранных гражданина. Из них семь иностранцев работали на объекте без разрешения.

На нарушителей составили протоколы по статье о незаконной работе в России. Нелегальным мигрантам назначили штрафы и последующее выдворение из страны. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Еще два иностранца находились на объекте с нарушением правил пребывания. Их привлекли к ответственности по соответствующей статье и также оштрафовали. В настоящее время полицейские устанавливают ответственных за привлечение мигрантов к незаконной работе.

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