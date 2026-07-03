Многодетные семьи в России смогут бесплатно парковать два автомобиля

Минтранс предложил расширить льготы по бесплатной парковке для многодетных семей. Теперь семьи с четырьмя детьми смогут оставлять два автомобиля бесплатно.

Минтранс утвердил поправки к методическим рекомендациям по управлению парковками в городах. Документ предлагает бесплатную парковку для двух автомобилей, зарегистрированных на родителей многодетных семей с четырьмя и более детьми. Распоряжение было опубликовано на официальном сайте транспортного ведомства.

Раньше такая льгота действовала только на одну машину. Инициативу разработали совместно с комитетом Государственной думы по защите семьи. Рекомендации направлены региональным властям.

Первый замминистра транспорта Константин Пашков отметил, что поддержка семей с детьми остается приоритетом ведомства. По его словам, нововведение улучшит жизнь многодетных семей и облегчит их повседневные заботы.