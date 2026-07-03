Следователи прокомментировали версию о побеге Усольцевых на плато Путорана

Следователи не подтвердили информацию о том, что семья Усольцевых скрылась на базе отдыха и улетела на вертолете на плато Путорана. По данным СК, Усольцевы направились в лес по тропе к горам Мальвинка и Буратинка.

В тайге Красноярского края пропала семья Усольцевых девять месяцев назад. Ранее в некоторых СМИ появилась версия о том, что семья скрылась за высоким забором на территории базы отдыха. Этот объект принадлежит знакомому Сергея. По предположению журналистов, Усольцевы улетели на плато Путорана.

Однако в Следственном комитете эту информацию не подтвердили. Представители СК в беседе с aif.ru заявили, что Усольцевы направились в сторону леса по тропе к горам Мальвинка и Буратинка. Глава семьи не был знаком с владельцем базы и его партнером.

Версию о вертолете также не подтвердили. От поселка Кутурчин до плато Путорана расстояние превышает тысячу километров. Условия для жизни в заповеднике некомфортны, так как памятник природы примыкает к Северному полярному кругу. Даже небольшой вертолет не способен преодолеть такое расстояние.