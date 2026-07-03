Бензин на АЗС В Свердловской области подорожал почти на 5% за неделю

В Свердловской области зафиксирован резкий скачок цен на бензин. За неделю АИ-92 подорожал на 5%, а за год его цена выросла почти на 22%.

С 22 по 29 июня бензин АИ-92 подорожал почти на 5% или в среднем до 68,5 рубля за литр. За год цена на эту марку выросла почти на 22%. На данный момент ситуация остается напряженной. Дело в том, что на многих заправках очереди, часть АЗС ввела ограничения на продажу, разброс цен достигает десятков рублей.

На заправках «Газпромнефти» в Екатеринбурге цена АИ-92 варьируется от 63,41 до 64,14 рубля, а на трассах доходит до 64,88 рубля. АИ-95 в городе стоит от 67,02 до 68,09 рубля, а на трассе его цена достигает 70,93 рубля. Дизельное топливо у этой сети в городе продают по 75,45–82,86 рубля. При этом на некоторых станциях отсутствует нужная марка, а на других образуются длинные очереди.

У «Лукойла» цены немного выше. АИ-92 начинается от 64,31 рубля, а АИ-95 приближается к 70 рублям. Дизель стоит 79,97–81,17 рубля. Очереди здесь меньше по сравнению с «Газпромнефтью», пишет «ФедералПресс».

Сети «Роснефть» и «Башнефть» удерживают цены на уровне 63–65 рублей за АИ-92. Самые дорогие заправки принадлежат Tamic Energy и Varta. Там АИ-92 стоит около 87 рублей, а АИ-95 находится на уровне в 92–93 рубля.