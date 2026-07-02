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За полгода в Петербурге ввели 444 тысяч квадратных метров жилья, лидер — ПСК

Михаил Яковлев
Фото предоставлено ГК "ПСК"

В первом полугодии 2026 года в Санкт-Петербурге введено почти 444 тыс. кв. м жилья. Лидером среди застройщиков стала ГК «ПСК» с 90 тыс. кв. м (два жилых комплекса, 10 домов), на втором месте — GloraX, на третьем — «ФСК». В предыдущие годы (2020–2024) ежегодные объемы составляли 2,9–3,2 млн кв. м, а в 2025-м сдали 2,6 млн.

Коммерческий директор «ПСК» Сергей Софронов пояснил, что сравнивать полугодие с годом некорректно, но по итогам года показатель вряд ли превысит прошлогодний. Эконом-класса в городе практически нет — строят комфорт, бизнес и премиум.

Себестоимость в черте КАД не позволяет цене опускаться ниже 250 тыс. за «квадрат», исключения — только за кольцевой (например, Пулковское шоссе). Средняя цена сделок сейчас — 340 тыс. рублей за кв. м, год назад было 294 тыс., что указывает на удорожание новостроек.

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