Эксперты ждут паузу в снижении ключевой ставки Банка России

Банк России обнародовал резюме обсуждения ключевой ставки на июньском заседании, указав на сохранение проинфляционных рисков.

ЦБ представил резюме обсуждений, проходивших в ходе заседания совета директоров 19 июня. Участники мероприятия приняли решение о снижении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта, до уровня 14,25% годовых. Аналитик Freedom Global Владимир Чернов в беседе с «банки.ру» назвал риторику регулятора жесткой, чем ожидал рынок.

По оценке Центробанка, весеннее замедление инфляции обусловлено временными факторами, включая укрепление рубля и сезонное удешевление овощей и фруктов, поэтому проблема роста цен остается актуальной. В качестве главных проинфляционных рисков ведомство выделило бюджетный импульс, темпы кредитования и ситуацию на рынке моторного топлива.

Эксперт подчеркнул, что удорожание горючего напрямую ускоряет инфляцию, так как эти издержки закладываются в конечную стоимость всех товаров. По мнению аналитика, без скорейшей стабилизации топливного сектора Центробанку будет сложно продолжить курс на снижение процентных ставок.

На этом фоне регулятор дал сигнал о сокращении потенциала для смягчения денежно-кредитных условий. ЦБ официально допустил, что диапазон ставки может оказаться выше параметров из апрельского прогноза.