Среда, 1 июля 2026

$77.75    €88.65    ¥11.46

24.5 C
Санкт-Петербург
Общество
ГлавнаяОбществоНоски с сандалиями вернулись в моду благодаря локальным брендам

Носки с сандалиями вернулись в моду благодаря локальным брендам

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Носки с сандалиями стали нормой в гардеробе современных мужчин. Тренд вернулся благодаря дизайнерам уличной одежды и крупным модным домам.

Сочетание носков и сандалий вернулось в моду летом 2026 года. Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с 360.ru рассказала, что нормализация этого образа шла постепенно благодаря развитию мужской моды. Первыми вернули носки с сандалиями в гардероб локальные бренды, которые сделали нормой образ из разных элементов.

Модные дома также не остались в стороне. Например, Dior в коллекции весна-лето 2026 вывел на подиумы моделей в классических костюмах и носках с кожаными сандалиями, подчеркнула эксперт.

Дизайнер отметила, что подбирать носки к сандалиям нужно продуманно. Образ не должен выглядеть небрежно. Одежда и обувь должны быть хорошего качества, а носки без катышков и растянутой резинки. Обувь должна быть из кожи или качественных материалов с интересными переплетениями, а не пластиковые тапочки или шлепанцы для отдыха.

Цвет носков зависит от образа, добавила Скороходова. Они могут быть контрастными или в тон. Однако такой образ подходит не для долгих прогулок, а для тех, кто передвигается на машине или такси.

Узнавайте о новостях первыми в наших официальных каналах в Telegram и Дзене

Поделиться:

Читайте также

Новости

ЖК «Аристократ» от Setl Group признан лучшим в бизнес-классе

Жилой комплекс «Аристократ» от Setl Group стал победителем 18-й федеральной премии Urban Awards в номинации «Лучший строящийся жилой комплекс и комплекс апартаментов бизнес-класса Санкт-Петербурга и Ленинградской области», церемония награждения прошла на форуме недвижимости «Движение» в Сочи.Премия Urban Awards входит в число ведущих отраслевых наград и ежегодно отмечает лучшие девелоперские проекты. Setl Group строит «Аристократ» на Васильевском острове, рядом с набережной Лейтенанта Шмидта, в 10 минутах ходьбы от метро «Горный институт», а также в шаговой доступности от Стрелки Васильевского острова, Исаакиевского собора, Эрмитажа и гастрономических кластеров «Севкабель Порт», «Брусницын» и Василеостровского рынка.Комплекс включает семь зданий в четырех корпусах, главным общественным пространством станет пешеходный променад с фонтанами, во дворах появятся детские площадки из натуральных материалов, а для жителей откроют клуб резидентов...
Читать далее
Новости

Как петербургские новостройки становятся спортивными хабами и зелеными офисами

Покупатели жилья в Санкт-Петербурге становятся всё требовательнее к качеству дворовой среды. Девелоперы, включая Setl Group, отвечают на этот запрос, создавая в проектах зоны для разных нужд — от детских площадок до уличных коворкингов.В ЖК «Сэтл Ривьера» на Октябрьской набережной компания проектирует «Ривьера Парк» с променадом более 500 м и ротондой с качелями, а также спортивный кластер «Активити парк» для командных игр, функциональных тренировок, йоги и пилатеса. Там же появится летний кинотеатр и, как сообщил директор департамента развития проектов Setl Group Павел Мельников, уединённые зеленые офисы и гостиные с мебелью и навесами.В оформлении все чаще используют натуральные материалы и естественный рельеф с плавными линиями и обилием зелени. Это помогает снизить визуальный шум и создать более умиротворённую атмосферу.
Читать далее

Интересное

ленобласть полиция суд погода кража петербург Россия пожар мигранты пандемия мошенничество пулково закон благоустройство недвижимость деньги США ЗакС ученые чиновники штрафы мчс банки тепло памятники штраф александр дрозденко спасатели приставы аэропорт космос кирилл поляков законопроект Александр Колесов зарплата угон самолеты школы депутаты подростки дожди уфас болезнь рейд студенты

Новости дня

Общество

После скандала с Долиной Верховный суд изменил правила возврата недвижимости

Общество

Скамейки и клумбы во дворе могут обернуться штрафами для жителей

Транспорт

Судостроители Петербурга спустили на воду траулер «Капитан Ипатов»

Общество

Петербуржец выплатил теще почти 500 тысяч рублей за кражу ювелирных украшений

Бизнес-вести

Продажа квартир в ЖК «Джойс» может принести MR Group больше 55 миллиардов рублей

Общество

Адвокат перечислил признаки мошеннической подработки для подростков

Звезды

Защита Блиновской назвала фейком данные о заработке блогера в колонии

Звезды

Отар Кушанашвили сообщил о планах Лерчек подать на него в суд

Общество

Петербуржцы остались недовольны покраской дома на Восстания в ярко-розовый цвет

Культура

Прощание с фигуристом Дмитриевым состоится в субботу в Петербурге

Общество

Полиция задержала 17-летнего курьера мошенников по делу о хищении 1,3 млн рублей

Общество

Спецномера для электромобилей могут появиться в Петербурге

Новости

В Мурино продолжаются танцевальные вечера для жителей старшего поколения

Общество

В ЗакСе Петербурга отказались рассматривать штрафы за снос памятников

Общество

В совете директоров «Ленфильма» вместо режиссеров оказались чиновники

Общество

Петербуржцы жалуются Разумишкину на мусор в городе и однотипное благоустройство

Новости

Авито открыл доступ к ИИ-ассистенту Ави Pro для 500 тысяч продавцов

Наука

Магматические океаны на Марсе создали условия для жизни

Общество

Спасатели предупредили жителей Петербурга о ливнях в четверг

Общество

Жители Васильевского недовольны перекрытиями из-за марафона

Общество

В Узбекистане подорожал бензин из-за проблем с поставками из России

Общество

Первый день июля принесет в Петербург тепло и солнце

Общество

Депутаты седьмого созыва ЗакСа Петербурга приняли 806 законов за пять лет

Происшествия

Густой черный дым от пожара накрыл столицу Латвии

Наука

В ночь на среду ученые зарегистрировали мощную вспышку на Солнце

Общество

Пропавшую семью Усольцевых могли спрятать на плато Путорана

Звезды

Блогер Елена Блиновская заработала в колонии 36 тысяч рублей за полгода

Общество

За полгода продажи топлива на Петербургской бирже снизились на 6,7%

По теме

Подпишись на наши соцсети

ВКонтактеVK ОдноклассникиOK TelegramTelegram ДзенДзен

Сообщить новость

Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

ИЛИ ПИШИТЕ

Написать в редакцию

Интернет-издание Газета.СПб – это онлайн-газета, которая ежедневно представляет своим читателям последние новости России и Санкт-Петербурга. Новости Санкт-Петербурга сегодня – это политика, общественные настроения, важные события и мероприятия, новости бизнеса и социальной сферы. Кроме того, новости СПб сегодня – это, конечно, события культуры и искусства: премьеры и выставки, концерты и театральные спектакли.

На страницах Газета.СПб вы узнаете последние новости дня, которые затрагивают не только Санкт-Петербург, но и всю Россию. Политика и власть, деньги и бизнес, культура и спорт, – основные темы, которые Газета.СПб затрагивает каждый день!

На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила о применении рекомендательных технологий в виджетах информационного ресурса «24СМИ»
Рекомендательные технологии в блоках платформы рекомендаций Sparrow
Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2»

Сетевое издание Газета.СПб Регистрационный номер средства массовой информации Эл № ФС77-73908 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 12 октября 2018 года.

Главный редактор Гроцкая Клавдия, info@gazeta.spb.ru, тел: +7 (812) 627-21-84. Учредитель АО "Открытые Медиа", info@gazeta.spb.ru

Адрес: 197374, Россия, Санкт-Петербург, Торфяная дорога, дом 17, корпус 6, строение 1, помещение 67Н

Пожалуйста, все пожелания и претензии к текстам, опубликованном на Газета.СПб, отправляйте ТОЛЬКО по электронной почте.

По вопросам рекламы: +7 (812) 309-29-36, reklama@gazeta.spb.ru

© 2007-2025 Gazeta.SPb