Носки с сандалиями вернулись в моду благодаря локальным брендам

Носки с сандалиями стали нормой в гардеробе современных мужчин. Тренд вернулся благодаря дизайнерам уличной одежды и крупным модным домам.

Сочетание носков и сандалий вернулось в моду летом 2026 года. Стилист и дизайнер Анна Скороходова в беседе с 360.ru рассказала, что нормализация этого образа шла постепенно благодаря развитию мужской моды. Первыми вернули носки с сандалиями в гардероб локальные бренды, которые сделали нормой образ из разных элементов.

Модные дома также не остались в стороне. Например, Dior в коллекции весна-лето 2026 вывел на подиумы моделей в классических костюмах и носках с кожаными сандалиями, подчеркнула эксперт.

Дизайнер отметила, что подбирать носки к сандалиям нужно продуманно. Образ не должен выглядеть небрежно. Одежда и обувь должны быть хорошего качества, а носки без катышков и растянутой резинки. Обувь должна быть из кожи или качественных материалов с интересными переплетениями, а не пластиковые тапочки или шлепанцы для отдыха.

Цвет носков зависит от образа, добавила Скороходова. Они могут быть контрастными или в тон. Однако такой образ подходит не для долгих прогулок, а для тех, кто передвигается на машине или такси.