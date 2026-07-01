Петербуржцы остались недовольны покраской дома на Восстания в ярко-розовый цвет

Жители Центрального района Санкт-Петербурга раскритиковали покраску фасада дома на улице Восстания в ярко-розовый цвет. Горожане считают, что зданию требуется капитальный ремонт, а не косметическое обновление.

Подписчики группы «Центральный район за комфортную среду обитания» в социальной сети «ВКонтакте» раскритиковали покраску фасада дома на улице Восстания. Часть стены на три окна выкрасили в ярко-розовый цвет.

Горожане отметили, что здание давно нуждается в качественном ремонте, а не в косметическом обновлении. По их словам, ЖКС не делал ремонта около пятидесяти лет и теперь этим уже не помочь. За дело должен взяться Фонд капитального ремонта.

«Окна и двери в разноцвет и разнобой никого не волнуют? Этим пластиком изуродовали все фасады старого фонда!» — негодует один из подписчиков группы. «Бред какой-то, кто и зачем это делает? Уж здесь точно без лесов и расчистки фасада не обойтись», — отмечает житель Санкт-Петербурга.

Подписчики также обратили внимание на лепнину. Горожане добавили, что закрашенные одним цветом фасады выглядят плоскими и теряют красоту.

«Вообще-то лепнину надо выделять белым цветом. А тут замазали все», — добавила жительница Петербурга. «Лепнину бы выделить хорошо бы, а то дома плоские получаются. На Пушкинской закрасили одним цветом — никакой красоты», — пишет горожанин.

Некоторые из петербуржец предположили, что это владелец одной из квартир решил обновить часть фасада после внутреннего ремонта.