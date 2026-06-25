МИД России объявил о закрытии консульства Румынии в Петербурге

Руководитель Генерального консульства Румынии в Санкт-Петербурге объявлен персоной нон грата. Консульское учреждение этой страны в городе закрывается. Решение стало ответом на аналогичные действия Бухареста в отношении российского консульства в Констанце.

Днем 25 июня посол Румынии в Российской Федерации был вызван в Министерство иностранных дел. Ему вручили соответствующую ноту о закрытии генконсульства и объявлении его главы персоной нон грата.

Пресс-служба МИД РФ пояснила, что мера носит зеркальный характер. Причиной послужил ничем не обоснованный отзыв Бухарестом согласия на работу российского Генерального консульства в Констанце и объявление его руководителя персоной нон грата. В заявлении внешнеполитического ведомства подчеркивается, что решение принято в связи с провокационными действиями румынских властей.

Напомним, что посольство Кипра сообщило о прекращении работы визовых центров в России с 13 июня. С 15 июня заявления на кипрские визы принимают только в консульском отделе посольства и в генконсульствах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и Краснодаре.