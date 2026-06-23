Адвокат рассказал о правах внебрачного сына на наследство Ножкина

Внебрачный сын ушедшего из жизни актера Михаила Ножкина может претендовать на наследство артиста при соблюдении юридических формальностей. Ключевым фактором является наличие завещания или решение суда о подтверждении родства.

Адвокат Александр Бенхин в беседе с NEWS.ru рассказал, кто может претендовать на наследство актера Михаила Ножкина. Артист скончался 22 июня на 90-м году жизни. По словам юриста, внебрачный сын Ножкина способен стать основным наследником. Однако для этого необходимо соблюдение определенных условий.

Если артист при жизни признавал сына и оставил завещание, то наследство перейдет к нему через полгода, подчеркнул юрист. В случае отсутствия завещания вступает в силу закон об очередях наследования. Внебрачный сын может быть признан наследником первой очереди через судебное разбирательство при условии подтверждения родства с помощью ДНК-теста.

Напомним, что Михаил Ножкин являлся народным артистом РСФСР. Зрителю он может быть известен по фильмам «Ошибка резидента», «Судьба резидента» и «Хождение по мукам».