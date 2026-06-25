Новая точка продажи проездных открылась в Петербурге на проспекте Ветеранов

На проспекте Ветеранов в Санкт-Петербурге открылась новая точка продажи проездных билетов. В киоске можно оформить льготный проездной, восстановить утерянные карты и получить детализацию поездок.

В Северной столице открылась новая точка продажи проездных билетов. Об этом сообщила пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» в мессенджере «Макс».

В киоске можно приобрести все виды проездных билетов, активировать отложенное пополнение карты «Подорожник», оформить или продлить льготный проездной, подать заявление на восстановление билетов и получить детализацию поездок в общественном транспорте.

В ведомстве уточнили, что на сегодняшний день в Северной столице работают два офиса продаж и 37 точек реализации проездных билетов. Они размещены в зонах активного пассажиропотока, что делает их удобными для жителей близлежащих кварталов.