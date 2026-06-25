Жители четырех регионов России сообщили о массовом нашествии комаров

В четырех регионах России зафиксированы жалобы на комаров. Насекомые кусают детей и животных, вызывая отеки и покраснения.

В Ямало-Ненецком автономном округе, Архангельской, Томской и Омской области началось массовое нашествие комаров и мошек. Жители сообщают об агрессивных атаках насекомых на улице, которые садятся на одежду и открытую кожу. Комары оставляют множественные укусы и вызывают сильное раздражение.

Особенно страдают дети и животные. У них появляются сильные покраснения, отеки и следы укусов. В некоторых случаях пострадали домашние питомцы. Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.

Специалисты советуют сократить время прогулок на открытом воздухе. При выходе из дома рекомендуется носить закрытую светлую одежду с длинными рукавами.

Эксперты предлагают использовать спреи, лосьоны или кремы для защиты от насекомых. Средства с высокой концентрацией репеллента действуют дольше, но их нужно осторожно наносить на лицо, отмечают специалисты. По их словам, в помещениях можно включать электрические фумигаторы с жидкостью или пластинами. Важно обеспечить хорошее проветривание комнаты.