Пассажиры 15 рейсов не смогут улететь вовремя из Пулково утром в четверг

В аэропорту Пулково отменены отправления 15 рейсов, еще четыре вылета задержаны. Большинство отмен коснулось рейсов Аэрофлота в Москву, а также международных направлений в Анталью и Тегеран.

По данным онлайн-табло аэропорта Северной столицы, утром 25 июня среди отмененных рейсов оказался борт TK 3177 авиакомпании Turkish Airlines в Анталью, рейс W5 1103 Mahan Airlines в Тегеран, а также рейс N4 245 Nordwind Airlines и B2 2115 «Белавиа» в Казань.

Также в четверг были отменены вылет самолета под номером DP 6824 от авиакомпании «Победы» в Шереметьево и шесть рейсов «Аэрофлота» в московские аэропорты. Самолеты SU 6019 и SU 6013 во Внуково, а также рейсы SU 6806, SU 6808 и SU 6037 в Шереметьево.

Кроме того, был задержан вылет четырех рейсов. Отправление борта под номером N4 323 Nordwind Airlines в Новокузнецк перенесено с 1:05 на 14:20.

Вылет борта FV 6239 авиакомпании «Россия» и SU 6239 «Аэрофлота» в Самару отложен с 6:35 до 10:35. Отправление рейса DP 565 «Победы» в Ульяновск сдвинуто с 12:25 на 13:30.