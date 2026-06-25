Стало известно о трех остановках семьи Усольцевых перед исчезновением в тайге

Стали известны три остановки семьи Усольцевых перед их исчезновением в красноярской тайге. Журналисты восстановили маршрут от поселка Мина до турбазы «Геосфера», где семья провела последнюю ночь перед уходом в горы.

Поселок Мина

Путь по Кутурчинскому Белогорью семья начала 27 сентября 2025 года. Так, первой точкой маршрута стал поселок Мина. Там Усольцевы заехали в придорожный магазин. Пропавшие купили напитки, снеки и нож. После этого семья проехала около двух километров и пешком поднялась на гору. С вершины открывался вид на реку Мину.

Смотровая площадка

На горе Усольцевы останавливались, чтобы осмотреть окрестности. Там их видели местные жители. Семья сделала несколько фотографий. Это был один из последних снимков, подтверждающих, что все члены семьи были живы. После этого Усольцевы спустились и продолжили путь.

Турбаза «Геосфера»

Семья направилась в поселок Кутурчин. Именно там они остановились на турбазе «Геосфера». База популярна среди любителей экстремального туризма. Усольцевы переночевали в гостевом домике. На следующий день они планировали пройти маршрут к скале Мальвинка и «Камню желаний». Семья собиралась идти самостоятельно, без гидов.

Последний день

Утром 28 сентября Усольцевы покинули турбазу. Они оставили автомобиль на окраине Кутурчина и направились по выбранному маршруту. С собой у них не было теплых вещей и снаряжения. Погода в тот день резко испортилась. После выхода на маршрут семья перестала выходить на связь. Их больше никто не видел.

Поиски Усольцевых

Спасатели обследовали 51 квадратный километр горно-таежной местности в Манско-Уярском округе. Поиски велись с 17 по 21 июня. В них участвовали четыре человека и две единицы техники.

Семью обнаружить не удалось. Автомобиль Усольцевых нашли на окраине Кутурчина, пишет aif.ru. В машине остались паспорта и крупная сумма денег.

Версии пропажи

Отсутствие явных следов на месте происшествия породило множество версий. Среди них рассматриваются несчастный случай, нападение диких животных и падение в горную расщелину.

Также в перечне фигурирует криминальная версия и возможная инсценировка исчезновения. Официально приоритетной остается версия о несчастном случае. Следственные органы продолжают проверку всех возможных сценариев.