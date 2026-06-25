Авито Авто и АВТОСТАТ подвели итоги юбилейной премии «Автодилер года»

В Москве состоялась церемония награждения десятого сезона национальной премии «Автодилер года 2026» от Авито Авто и аналитического агентства АВТОСТАТ.

Организаторы назвали победителей в девяти номинациях и отметили динамику развития дилерского сегмента, который за последние годы претерпел масштабную цифровую трансформацию.

Как сообщили в пресс-службе Авито, за право победы в девяти номинациях боролись 60 дилерских холдингов и автобрендов. На фоне тренда на цифровизацию дилеры стали активнее использовать классифайды как ключевой канал продаж: с 2021 года количество объявлений с новыми автомобилями на платформе выросло вдвое, а число дилеров, подключенных к платформе Автохаб, — в 5,5 раза. В номинации «Продажа новых автомобилей» победу одержали ГК РОЛЬФ, ГК Максимум и Форвард-Авто. За последние пять лет в сегменте автомобилей с пробегом число дилеров на платформе увеличилось втрое, количество предложений — на 40%, а количество брендов в продаже выросло на 65%. Лучшие результаты на вторичном рынке показали FRESH автомобильный маркетплейс, Verra и Форвард-Авто. В номинации «Эффективные закупки» лауреатами стали КАН АВТО ЭКСПЕРТ Сибирский тракт, АСПЭК-Авто, Аутлет Авто Вилледж, Автомолл Пятигорск, Сеть Автосалонов «Тачки» Чита и Автосалон КИТ.

По данным исследования Авито Авто, 57% пользователей выбирают гибридный формат покупки: онлайн-подбор, бронирование и проверка автомобиля с помощью цифровых инструментов, а остальные этапы — при личной встрече. «Отвечая на запрос аудитории, платформа развивает сервис «Селект», который делает путь пользователя проще и прозрачнее, а дилеру дает готового к сделке покупателя», — комментирует Андрей Ковалев, директор направления «Автомобили с пробегом» в Авито.

По статистике сервиса Автохаб, около 30% входящих обращений теряются в момент первого контакта. Для работы с этим на платформе есть инструменты на базе ИИ — «Аудит трафика» и «Горячие лиды». В номинации «Эффективная работа с трафиком» победили АВИЛОН Автомобильная группа и компания ЮНИКОР, а в номинации «Эффективные продажи» — Зеленый TRADE-IN и ОТТОКАР. По данным платформы, для 40% респондентов процесс выбора авто кажется тревожным, поэтому дилеры активно работают над повышением уровня сервиса. Лидеров со статусом «Надежный партнер» и рейтингом на Авито выше 4,5 балла наградили в номинации «Клиентоориентированность» — победителями стали PELETON, АВИЛОН Автомобильная группа, ГК АГАТ и ГК Мартен.

Структура пополнения складов дилеров сместилась с прямого выкупа (45% в начале 2023 года и вдвое меньше в 2026-м) в сторону трейд-ина и комиссионных продаж — их доли выросли почти вдвое и превысили 30%. В номинации «Организация сервиса» победу одержали ГК Автодом и АвтоСпецЦентр, Автохолдинг Аларм-Моторс и Панавто. Changan стал победителем номинации «Лучшая дилерская сеть», а ГК Мартен получила Гран-при «Дилер 10-летия» за выдающийся вклад в развитие отрасли.