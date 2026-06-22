Семья из США почтила память погибших на Пискаревском мемориале

В 85-ю годовщину начала Великой Отечественной на Пискаревское мемориальное кладбище пришли сотни людей, включая семью из США.

Первыми венки к монументу «Мать-Родина» возложили председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, ветеран и блокадница Елена Тихомирова, а также представители национальных общин.

Алые гвоздики на священную землю клали врачи, рабочие, руководители комитетов, общественных организаций, ветераны Великой Отечественной и специальной военной операции.

Каждый желающий мог прийти на место захоронения сотен тысяч ленинградцев. Среди бесконечного людского потока был мальчик Лука с красными гвоздиками в руке. Он приехал с мамой Викторией из Америки, пишет «Петербургский дневник».

Виктория Линфорс рассказала, что они каждый год приезжают в Петербург и 22 июня приходят на Пискаревское кладбище. Ее дедушка, финн по национальности, прошел всю войну и воевал за Советский Союз.

На мемориале покоится его мать, прабабушка Виктории, умершая в блокаду. Женщина не знает точное место захоронения, поэтому Лука положил гвоздики на траву.