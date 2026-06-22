«Петербургтеплоэнерго» проводит внутритрубное диагностирование тепловых сетей на территории стадиона «Газпром Арена». Как сообщили в пресс-службе компании, обследованию подлежит участок трубопровода протяженностью 200 метров.

Диагностирование проводится с помощью современного роботизированного комплекса, который загружается в трубопровод и обследует его изнутри. Перемещаясь по трубопроводу под землей, робот выявляет в нем «слабое звено», что позволяет вовремя предупреждать появление дефектов на тепловых сетях. Подобный метод позволяет минимизировать неудобства для потребителя, связанные с проведением земляных работ, так как не требует масштабных раскопок.

Всего в этом году запланировано провести внутритрубное диагностирование 465 метров сетей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:

в Санкт-Петербурге от котельной на Южной дороге в сторону стадиона «Газпром Арена» (диаметр трубопровода 530 мм, протяженность 200 м);

во Всеволожском районе Ленинградской области от котельной на Охтинской аллее до ул. Шувалова (диаметр трубопровода 1020 мм, протяженность 264м).

«Компания «Петербургтеплоэнерго» применяет современные методы внутритрубного диагностирования. Они позволяют обследовать прямолинейные участки трубопроводов до 750 метров в каждую сторону с одного места загрузки. Врезавшись в трубу в одном месте, можно продиагностировать до полутора километров трубопровода», — отмечает главный инженер ООО «Петербургтеплоэнерго» Денис Матин.

В прошлом году на предмет износа и масштабных загрязнений было проверено 280 метров трубопроводов.