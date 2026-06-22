Сын принца Гарри Арчи появился в футболке сборной Англии в День отца

Меган Маркл опубликовала фотографию принца Гарри с детьми в День отца. Внимание поклонников привлекла футболка семилетнего Арчи с символикой сборной Англии, которую фанаты расценили как намек на родину отца.

На снимке Гарри широко улыбается, а дети крепко обнимают его, их лица скрыты от камеры. Особое внимание поклонников привлек наряд семилетнего Арчи, пишет The Mirror.

Дело в том, что мальчик был одет в футболку сборной Англии по футболу с символикой чемпионата мира и изображением мяча. Пользователи социальных сетей отметили этот жест как дань уважения стране, где Арчи родился, хотя он не жил там последние шесть лет.

Отметим, что публикация появилась через несколько дней после того, как стало известно о предстоящем визите Сассексов в Великобританию в июле. Семья отправится в Бирмингем на мероприятие, посвященное обратному отсчету до Игр Invictus 2027. Некоторые инсайдеры сообщают, что Гарри и Меган могут встретиться с королем Чарльзом во время визита.