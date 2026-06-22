Искусственный интеллект помогает убирать мусор на побережьях

Нейросети применяют для очистки труднодоступных побережий. Показатели эффективности дата-центров и сокращение упаковки в логистике также вошли в отчет об устойчивом развитии.

В отчете «Яндекса» об устойчивом развитии экологии отведен отдельный блок. Представители компании сообщили, что нейросети уже участвуют в очистке побережий в труднодоступных местах в рамках экопроекта «Чистый берег».

По данным Телеграм-канала «Экология без фанатизма», крупные дата-центры в 2025 году достигли показателя PUE 1,12 при среднемировом уровне 1,54. Это означает, что на охлаждение и вспомогательные системы уходит примерно в 1,4 раза меньше энергии, чем в среднем по индустрии.

В ритейл-логистике использование упаковки сократилось на 43% Показателя удалось достичь за счет того, что товары с заводской упаковкой теперь чаще перевозят в многоразовых пластиковых контейнерах с добавлением вторичного сырья без дополнительной транспортной упаковки. Это уменьшает количество отходов на всем пути от склада до покупателя.

В логистической отрасли также используются технологии оптимизации маршрутов. Применение этих решений позволило значительно сократить объемы выбросов парниковых газов. Снижение составило почти 30%. В абсолютных цифрах этот показатель равен примерно 100 тысячам тонн CO₂-эквивалента. Такой результат достигнут за счет эффективного планирования транспортных потоков и перевозок.