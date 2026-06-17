Бумажные карты Петербурга вместо навигации за 1,5 млн могут спасти мозг

В Санкт-Петербурге решили подготовиться к самому страшному — отключению Интернета.

Губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС объявил: туристов в городе сориентируют в инфоцентрах, а главное — им будут выдавать бесплатные бумажные карты. В день публикации интервью туристско-информационное бюро Петербурга выбрало поставщика, который разработает дизайн-макеты карт и серию буклетов на четырех языках: русском, английском, китайском и хинди. На это город выделил 1,5 миллиона рублей, хотя изначально закладывали 2,5 миллиона. Экономия, как говорится, налицо.

Помимо карт, туристов обещают познакомить с гастрономическим, банным и модным Петербургом. Правда, не совсем ясно, поможет ли бумажный буклет с модными местами, если у туриста сел телефон, а навигация в голове не работает. Но губернатор, вероятно, уверен: гости города не пропадут.

Возможно, такими методами администрация Северной столицы помогает петербуржцам и гостям города развиваться, поскольку бумажные карты — это не только способ не потеряться в городе на Неве, но и тренажер для мозга.

Исследователи из Университета Макмастера выяснили: спортивное ориентирование тренирует когнитивные функции лучше любого приложения. Те, кто пользуется картой и компасом вместо GPS, имеют лучшую память и пространственную навигацию. Ученые опросили людей от 18 до 87 лет и пришли к выводу: древние навыки охоты и собирательства, которые мы почти утратили, можно вернуть. Достаточно отключить навигатор.

Кстати, потеря ориентирования — один из ранних симптомов болезни Альцгеймера. Так что, листая бумажную карту Петербурга, турист и любой житель города не просто ищет свой отель. Он борется с деменцией. Пока он бродит по улицам, высматривая на карте пересечение Невского и набережной, его мозг работает так же, как у древнего человека, который выслеживал мамонта. Только вместо мамонта — Казанский собор.

Ученые дают простые советы: отключите GPS и используйте карту. Прокладывайте новые маршруты. В Петербурге с этим проблем нет. Город так устроен, что даже с навигатором можно заблудиться. А с бумажной картой — тем более. Но именно это, как ни странно, и полезно. Каждый раз, когда турист, вооружившись буклетами, на которые выделены 1,5 миллиона, пытается найти выход из подворотни на Лиговском, его мозг благодарно щелкает нейрончиками.

Правда, остается вопрос: а что делать, если турист потеряет бумажную карту или она промокнет под петербургским дождем? Или если он, следуя советам ученых, отключил GPS, но забыл компас? Исследователи об этом умалчивают. Зато на этот случай есть инфоцентры. И, возможно, там раздают по второму экземпляру. Мозг, как известно, тренировать никогда не поздно. Особенно за бюджетный счет.

Пока же петербуржцы и гости города могут радоваться: скоро у них появится официальная возможность тренировать свои нейроны старым дедовским способом. Без Интернета, без приложений, только бумага, карандаш и нервное высматривание названий улиц. А если и это не поможет, то всегда можно спросить у прохожих. Хотя они, скорее всего, тоже будут тыкать в бумажную карту.