Эксперт предупредил о риске возникновения депрессии из-за высокой зарплаты

Высокая зарплата без смысла может привести к депрессии и выгоранию. По словам эксперта, «золотая клетка» мешает человеку уйти с нелюбимой работы, и он оказывается в психологической ловушке.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru рассказал о случае из практики психолога. Менеджер IT-компании с окладом 1,5 миллиона рублей в месяц пришел на консультацию с жалобами на апатию, бессонницу и потерю интереса.

Якубович отметил, что недоплата вызывает явный стресс и бьет по базовым потребностям. Исследования показывают падение эффективности на 20–30% при заработке ниже ожидаемого. По словам эксперта, однако также коварным механизмом является переплата за бессмысленную работу. В таком случае человек боится уходить из-за потери дохода, что ведет к экзистенциальному кризису и депрессии.

Якубович предложил наполнять работу смыслом через объяснение влияния проектов, создавать челленджи для обучения и признавать ценность сотрудника не только деньгами, используя благодарность, доверие и свободу в методах работы.

Высокую зарплату без смысла эксперт сравнил с золоченой клеткой, из которой сложно вырваться из-за страха потери дохода и обязательств, хотя именно эта клетка медленно разрушает личность. Якубович подчеркнул, что лучше ограничить оклад, но дать человеку ощущение значимости и влияния на мир.