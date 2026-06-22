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Дачникам рассказали о способе борьбы с муравьями

Никита Козлов
Фото: abn.agency

Эксперты раскрыли способы борьбы с муравьями без использования ловчих поясов. Сладкая приманка с добавлением препарата позволяет уничтожить всю колонию за два дня.

Вместо ловчих поясов и гелей специалисты предлагают использовать сладкую приманку с добавлением инсектицида. Она уничтожает всю колонию, а не отдельных насекомых. Для приготовления раствора эксперты рекомендуют смешать воду и сахар, старое варенье или мед в соотношении два к одному.

В полученный сироп добавляют чайную ложку гранул препарата «Воин» или «Муравьед» на стакан жидкости. Однако эксперты предупреждают, что при работе с химикатами важно соблюдать инструкцию и не превышать дозировку, чтобы не навредить другим обитателям сада.

Специалисты советуют разливать раствор по емкостям и ставить их вдоль муравьиных троп от построек к грядкам. Запах привлекает насекомых, и через двое суток их число резко падает. Муравьи принимают смесь за пищу и уносят ее в гнездо. Это приводит к гибели всей популяции, пишет «Петербург2».

По словам экспертов, муравьи не боятся сладких жидкостей, поэтому яд беспрепятственно попадает в гнездо. После исчезновения муравьев уменьшается и количество тли на деревьях и кустарниках, потому что муравьи переносят тлю на побеги.

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