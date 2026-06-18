В Узбекистане рабочий день сдвинули из-за матча сборной на чемпионате мира

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев разрешил государственным организациям начать работу позже из-за матча сборной страны на чемпионате мира по футболу.

Мирзиеев своим распоряжением разрешил государственным организациям 18 июня начать работу с 10:00 по местному времени вместо обычного 9:00. Причиной стал матч сборной Узбекистана на чемпионате мира по футболу. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Первая игра в группе K против Колумбии начнется в 7:00 по местному времени. Частные предприятия и организации будут самостоятельно определять время начала работы.

Асадов отметил, что президент также будет смотреть матч в кругу семьи. Он добавил, что глава государства и 40-миллионный народ очень ждут эту игру.

Напомним, что сборная Узбекистана впервые пробилась в финальную часть чемпионата мира. В группе она также встретится с Португалией и ДР Конго. Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде.