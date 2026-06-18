Переезд СКА обрушил концертную программу «СКА Арены»

Возвращение хоккейного клуба СКА на «СКА Арену» привело к массовым отменам и переносам концертов. Организаторы жалуются на одностороннее расторжение договоров аренды и нехватку свободных дат из-за плотного хоккейного календаря.

Первыми пострадали организаторы юбилейного концерта группы «Иванушки International», который перенесли в Ледовый дворец. Как сообщила «Фонтанке» основательница фонда «Ева» Ева Самсонова, 1 июня площадка уведомила об одностороннем расторжении договора аренды, а 4 июня вернула предоплату. Однако организаторы уже потратили часть средств на подготовку и продвижение шоу.

Юбилейный концерт к 40-летию Свердловского рок-клуба полностью отменили. Мероприятие было запланировано на 14 ноября. Вместо него 11 ноября в БКЗ «Октябрьский» состоится только выступление группы «Чайф».

Организаторы восьми оставшихся концертов продолжают вести переговоры с руководством арены. Они рассчитывают сохранить запланированные даты, однако не исключают переносов на другие концертные площадки.

С нового сезона на «СКА Арене» свои домашние матчи будут проводить два хоккейных клуба из Континентальной хоккейной лиги. Речь идет о петербургском СКА и «Шанхайских Драконах». В рамках регулярного чемпионата команды сыграют 68 встреч без учета матчей плей-офф.

Часть концертных дат напрямую совпадает с хоккейными играми. Другие мероприятия оказались зажаты между соседними матчами. Техническому персоналу арены приходится оперативно переоборудовать площадку из концертного формата в хоккейный.