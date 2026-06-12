Автомобильный туризм в России получит ГОСТ

Новый ГОСТ предложит автотуристам проезжать не больше 600 километров за восемь часов и останавливаться каждые два-три часа.

В России разрабатывается государственный стандарт для автомобильного туризма, который определит ключевые понятия и даст рекомендации путешественникам. Об этом на международном туристическом форуме «Путешествуй» рассказал заместитель директора центра развития туристических проектов ЦСР Константин Хатковский. По его словам, необходимо договориться об общих принципах организации автопутешествий и дать определения ключевым понятиям. Речь идет об автотуризме, автотуристе и автомобильных туристических маршрутах.

Новый стандарт включит несколько рекомендаций для автотуристов. Водитель должен иметь в машине аптечку и знать расположение медицинских учреждений на маршруте. За восемь часов пути можно проезжать не больше 600 километров. У путешественника должны быть средства навигации. Останавливаться нужно каждые два или три часа.

Также ГОСТ дополнится требованиями к организаторам автопутешествий и к самим маршрутам. На таких маршрутах не меньше 85% дорог должны находиться в нормативном состоянии. Санитарные зоны обязаны располагаться каждые 25 километров.

Хатковский отметил, что при разработке большое внимание уделили работе с профессиональным сообществом и общественными организациями, представляющими автомобильных туристов.