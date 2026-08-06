Знакомый Пугачевой рассказал о реабилитации певицы после операции

Народная артистка СССР Алла Пугачева перенесла операцию по замене тазобедренного сустава и сейчас проходит долгую реабилитацию. Врачи предупредили, что ей придется заново учиться ходить, иначе можно остаться хромой.

Знакомый певицы в разговоре с kp.ru рассказал, что Пугачева перенесла операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава. В первые дни после вмешательства она тяжело переносила восстановительный период. Артистка опасалась, что не сможет вернуться к привычной жизни.

Врачи предупредили певицу о необходимости заново учиться ходить. Медики также отметили, что несоблюдение режима может привести к хромоте.

Приятель Пугачевой рассказал, что примадонна переживала из-за возможного отторжения искусственного сустава. Особую тревогу вызывали уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Среди них диабет, заболевания ног и сердечно-сосудистой системы. В 2010 году певица перенесла операцию у кардиохирурга Лео Бокерия. Позже она вновь проходила лечение из-за проблем с сосудами.

Напомним, что ранее Пугачева сломала ногу и повредила тазобедренный сустав. Из-за этой травмы певица четыре месяца была практически обездвижена. Несмотря на это, она посетила музыкальный фестиваль в Юрмале.