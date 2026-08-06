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В августе Соцфонд пересчитал пенсии нескольким категориям россиян

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Августовский перерасчет пенсий затронул несколько категорий граждан. Работающим пенсионерам увеличили страховую часть с учетом коэффициентов за 2025 год, накопительные пенсии выросли на 17,3%, а пенсионеры старше 80 лет начали получать двойную фиксированную выплату.

Максимальная надбавка

Каждый год 1 августа Социальный фонд пересчитывает страховую часть пенсии работающих пенсионеров. Максимальная надбавка ограничена тремя пенсионными коэффициентами, даже если человек заработал больше баллов. В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля, а максимальная ежемесячная прибавка для работающего пенсионера равна 470,28 рубля.

В августе Соцфонд пересчитал пенсии нескольким категориям россиян
Фото: abn.agency

Работающим пенсионером считается человек, который трудится по трудовому или гражданско-правовому договору, а работодатель перечисляет взносы в Социальный фонд. Индивидуальные предприниматели также признаются работающими. Самозанятые граждане относятся к этой категории только при условии добровольной уплаты страховых взносов.

С 2025 года в России возобновили индексацию пенсий работающим пенсионерам. Эта практика была приостановлена с 2016 года. С 1 января 2025 года пенсия выросла на 9,5%, а с 1 января 2026 года увеличилась еще на 7,6%.

По данным Социального фонда на 1 мая 2026 года, общая численность пенсионеров составляет почти 40,4 миллиона человек. Работающих пенсионеров насчитывается около 8,4 миллиона, а неработающих свыше 32 миллионов.

Накопительная пенсия

С 1 августа Социальный фонд провел беззаявительный перерасчет накопительных пенсий. Для пенсионеров, чьи накопления находятся в управлении Социального фонда, прибавка составила 17,3%. Участники программы софинансирования, родители, направившие материнский капитал на пенсию, и граждане, формировавшие накопления самостоятельно, получили прибавку в размере 19,3%.

В августе Соцфонд пересчитал пенсии нескольким категориям россиян
Фото: abn.agency

Накопительная пенсия формируется из нескольких источников. К ним относятся отчисления работодателя, добровольные взносы, материнский капитал и инвестиционный доход.

По данным Центрального банка, средневзвешенная доходность пенсионных накоплений в НПФ за 2025 год составила 14%. Доходность пенсионных резервов оказалась выше и достигла 16,2%.

Кто еще получит надбавку

С 1 августа бессрочную надбавку начали получать пенсионеры, которым в июле исполнилось 80 лет. Теперь они получают двойную фиксированную выплату в размере 19,1 тысячи рублей. Повышение произошло автоматически, без подачи дополнительных заявлений. Эта прибавка распространяется только на получателей страховой пенсии.

Аналогичное правило действует для граждан, которые в июле получили I группу инвалидности. Фиксированную выплату им удваивают со дня официального установления группы инвалидности. Перерасчет также производится в автоматическом режиме.

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