Компания из Петербурга получила 6,6 млн рублей от Фонда микрофинансирования

Производитель спортивной экипировки «Ракурс» из Санкт-Петербурга получил 6,65 миллиона рублей льготных займов от Фонда микрофинансирования. Деньги направили на закупку оборудования и поддержку производства.

Вице-губернатор Кирилл Поляков 5 августа посетил предприятие «Ракурс». Производитель спортивной экипировки полного цикла из Северной столицы. сотрудничает с крупнейшими российскими заказчиками, среди которых спортивные организации, учреждения культуры и образования.

По словам Полякова, «Ракурс» дважды получал поддержку от городского Фонда микрофинансирования. В 2025 году льготный заем в размере 5 миллионов рублей помог предприятию обеспечить стабильную работу. В 2026 году второй заем составил 1,65 миллиона рублей. Данные средства направили на закупку нового швейного оборудования.

В мессенджере «Макс» Кирилл Поляков отметил, что такая поддержка помогает компаниям развиваться и модернизировать производство. По данным вице-губернатора Северной столицы, креативные индустрии сегодня формируют свыше 4,8% экономики Петербурга. Перед регионами поставлена задача увеличить этот показатель до 6% к 2030 году.

Отметим, что в 2026 году предприятия легкой промышленности, дизайна и обрабатывающих производств могут получить беззалоговые займы. Максимальная сумма через Фонд микрофинансирования составляет до 5 миллионов рублей.