Эксперт рассказал о неписаных правилах на российских дорогах

На российских дорогах существует неписаный кодекс, который помогает водителям понимать друг друга без слов. Понимание этих правил помогает избежать аварий и сохранить уважение на дороге.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в беседе с RuNews24.ru отметил, что российская дорога представляет собой отдельную вселенную со своими законами. Помимо официальных ПДД, существует неписаный кодекс, который передается от водителя к водителю. Понимание этих негласных правил является вопросом безопасности и выживания в дорожном потоке.

По его словам, на дорогах действует негласная иерархия участников движения. Появление машины со специальными номерами или проблесковым маячком меняет поведение всех окружающих водителей.

Эксперт советует уступать агрессивным водителям, даже если вы уверены в своей правоте. Он напоминает простое правило о том, что лучше уступить дорогу неадекватному участнику движения. Среди водителей также существует система негласных сигналов. Короткое включение аварийки служит знаком благодарности. Одно моргание дальним светом означает, что вас пропускают. Серия морганий со встречной полосы предупреждает о приближении к посту ДПС.

Грузовики используют поворотники для передачи важной информации. Левый поворотник сигнализирует, что встречная полоса занята. Правый поворотник означает, что путь свободен, подчеркнул Якубович.

Он напомнил, что мотоциклисты остаются самыми уязвимыми участниками движения. Водители проявляют к ним особое внимание, смещаясь влево или включая левый поворотник, чтобы указать безопасную траекторию.