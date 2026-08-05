Петербуржцы требуют уничтожить заросли борщевика у детских садов

Жители Санкт-Петербурга жалуются на заросли борщевика Сосновского, который заполонил газоны, детские площадки и территории у остановок. Петербуржцы требуют принять меры и отмечают, что покос не решает проблему.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители разных районов Северной столицы сообщают борщевике Сосновского. Пользователи требуют выкорчевать опасное растение и принять системные меры, так как разовые уборки не дают результата.

«На газоне напротив дома по Английской набережной растет борщевик», — пишет петербуржец из Адмиралтейского района Северной столицы. «Прошу принять меры по устранению опасного ядовитого растения Борщевик Сосновского с газона и предотвратить его распространение на территории двора и прилегающих улиц», — сообщает житель Фрунзенского района.

Один из петербуржцев также отметил, что на его обращение от 20 июля был получен ответ о выполнении работ. Однако растение осталось на месте у осветительного столба возле автобусной остановки.

«Борщевик на газоне, предыдущий куст не убрали, а просто выкопали и положили рядом», — отмечает пользователь из Московского района. «Возле детского сада вырос борщевик Сосновского. Требуется выкорчевать сорняк», — подчеркнул житель Василеостровского района Петербурга.

Пользователи отмечают, что в Колпинском районе Северной столицы растение выросло на детской площадке. По словам петербуржцев, в Выборгском районе газоны заросли сорняком, который выше человеческого роста.

Отметим, что борщевик Сосновского может добраться до границы с Финляндией. Дело в том, что ветер, птицы или неосторожное обращение с семенами опасного сорняка способны перенести его на финскую сторону.