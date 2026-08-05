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ГлавнаяЛенинградская областьВладельцы загородного жилья в Ленобласти могут легально сдавать гостевые дома

Владельцы загородного жилья в Ленобласти могут легально сдавать гостевые дома

Даниил Александров
Фото: abn.agency

Собственники загородной недвижимости в Ленинградской области получили судебное подтверждение права сдавать дома гостям без смены целевого назначения участка.

Юрист Дмитрий Егоров рассказал о позиции Верховного суда для владельцев недвижимости в Ленобласти. Речь идет о возможности сдавать дом на участке под ИЖС в качестве гостевого без смены вида разрешенного использования.

По словам эксперта, власти одного из регионов подали иск к собственнику, который сдавал свой дом как гостевой. Чиновники настаивали, что вид разрешенного использования «ИЖС» не предусматривает коммерческого использования. Также они утверждали, что дом создает угрозу для окружающих.

В социальных сетях юрист подчеркнул, что первая инстанция отказала чиновникам в их требованиях. Однако апелляция и кассация признали использование дома нарушением закона.

Собственник обжаловал решения нижестоящих судов. Он сослался на закон, который регулирует проведение эксперимента по гостевым домам. Коллегия по гражданским делам Верховного суда отменила решения нижестоящих инстанций. Суд разъяснил, что менять целевое назначение участка не требуется.

Егоров подчеркнул, что для легальной сдачи дом должен принадлежать физлицу, быть в спецреестре и не являться самостроем. В регионе для этого нужно пройти бесплатную самооценку на сайте Росаккредитации.

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