Утром во вторник в Петербурге и Ленобласти объявили отбой опасности БПЛА

Утром 4 августа на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время атаки силы ПВО сбили 17 дронов, ограничения в аэропорту Пулково сняты.



Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко сообщил об отмене угрозы беспилотной опасности. На территории Северной столицы режим был снят в 06:27, а в регионе ограничения отменили в 06:32.

Напомним, что режим опасности в Петербурге действовал с 05:02. В Ленинградской области его ввели с 04:05. Также жителей предупреждали о возможных перебоях с мобильным интернетом.

По словам главы региона, за время атаки средства противовоздушной обороны сбили 17 беспилотных летательных аппаратов. По его словам, есть повреждения в складской зоне, один человек пострадал.



Также стало известно, что Росавиация сняла временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково.

Напомним, что в результате ночной атаки в Красном Бору произошло возгорание на логистическом объекте Wildberries. Прием поставок на этом складе временно ограничен. Все грузовые потоки перенаправлены на другие складские площадки компании.