Эксперт назвал главную причину несовпадения выплат по ПДС

Размер государственной поддержки по программе долгосрочных сбережений напрямую зависит от официального дохода гражданина. Максимальная сумма софинансирования составляет 36 тысяч рублей в год.

Заместитель коммерческого директора НПФ «Будущее» Людмила Логинова объяснила причины расхождений в сумме государственной поддержки. Участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) могут получить меньше средств, чем ожидали. Причина заключается в неверной оценке собственного дохода.

Размер софинансирования зависит от среднемесячного официального дохода гражданина. Учитываются поступления за предыдущий календарный год. Максимальная сумма государственной поддержки составляет 36 тысяч рублей в год. Однако итоговая выплата определяется двумя факторами. Это уровень дохода участника и сумма внесенных им взносов, добавила Логинова в беседе с РБК.

Программа дает возможность увеличить накопительную часть будущей пенсии. Также участники получают государственное софинансирование своих взносов.

Ранее эксперты приводили расчеты для работающих пенсионеров. За пять лет участия в программе можно накопить свыше 1,8 миллиона рублей. В эту сумму входят личные взносы, государственная поддержка и инвестиционный доход.