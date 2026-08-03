За первые выходные фильм «Человек-паук: Новый день» собрал 927 млн долларов

Фильм «Человек-паук: Новый день» заработал 927 миллионов долларов за первые три дня проката, показав второй результат в мировом кинематографе.

За первые выходные фильм «Человек-паук: Новый день» собрал 927 миллионов долларов в мировом прокате. Этот результат стал вторым в истории кинопроката. По данным системы мониторинга кинопроката США Rentrak, лента уступила только картине «Мстители. Финал», которая собрала 1,2 миллиарда долларов в 2019 году.

Прошедшие выходные стали самыми кассовыми для американской киноиндустрии. Такой результат обеспечил одновременный показ двух крупных фильмов. Речь идет о «Человеке-пауке» и новой картине Кристофера Нолана «Одиссея».

Однако кинорынок США еще не вернулся к допандемийному уровню 2019 года. Продажи билетов в текущем году на 10% выше прошлогодних показателей. При этом они остаются на 16% ниже уровня шестилетней давности.

Напомним, в России премьеру фильма отложили до 20 августа. Необходимость переноса, как пишут СМИ, объясняют необходимостью поддержки отечественного кино.