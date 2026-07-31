Полицейские задержали 16 нелегалов на стройках в Пушкинском районе

Квадрокоптер с тепловизором помог стражам правопорядка обнаружить 16 нелегалов на стройках Пушкинского района Санкт-Петербурга. Всего правоохранители проверили почти 300 человек, нарушителей доставили в отделы полиции.

Сотрудники полиции провели масштабный рейд в Пушкинском районе Северной столицы. Объектами проверки стали несколько строительных площадок, крупный пункт приема металлопроката и расположенные поблизости садоводческие товарищества.

Во время рейда полицейские использовали квадрокоптер с тепловизором. Воздушная разведка позволила обнаружить работников, которые пытались укрыться в зарослях. Одновременно с этим кинолог со служебной собакой обследовал бытовые помещения и личные вещи рабочих. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В ходе мероприятий правоохранители проверили документы почти у 300 человек. Около 90 из них оказались иностранными гражданами. У 16 приезжих были выявлены нарушения миграционного законодательства. Их доставили в территориальные отделы полиции для привлечения к административной ответственности за нарушение режима пребывания на территории страны.

Сотрудники Госавтоинспекции также приняли участие в проверке. Они осмотрели около 200 автомобилей. По итогам полицейские составили десять административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.