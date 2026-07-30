За ночь цены на видеокарты в Китае выросли на 20–50%

Цены на видеокарты в Китае выросли на 20–50 процентов за ночь. Основной причиной стал дефицит памяти и переориентация производителей на выпуск компонентов для систем ИИ.

На китайском рынке видеокарт зафиксирован резкий рост цен на продукцию NVIDIA и AMD. Об этом сообщает издание Wccftech. Отдельные модели MSI из серии GeForce RTX 50 подорожали за неделю на 8–20%. У некоторых видеокарт Colorful разница с рекомендованной ценой достигает 40–50%.

Главной причиной сложившейся ситуации стал дефицит памяти типов GDDR6 и GDDR7. Также производители переориентируют свои мощности на выпуск компонентов для систем искусственного интеллекта. Аналитики TrendForce сообщают о дальнейшем росте контрактных цен на DRAM в третьем квартале. Ожидаемый диапазон увеличения составляет 13–18%.

На данный момент эксперты отмечают, что речь идет преимущественно о китайском рынке. Однако новые партии видеокарт могут поступать уже по высокой закупочной стоимости. Такая тенденция создает предпосылки для того, что рост цен со временем отразится и на других региональных рынках.