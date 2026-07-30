Мать рассказала о поисках пропавшей в Белграде петербурженки

Родственники пропавшей в Белграде россиянки обратились в полицию Петербурга и посольство России в Сербии. Мать девушки сообщила, что последний раз дочь выходила на связь 25 июля, а подруги подали заявление о ее исчезновении.

В Белграде пропала 29-летняя девушка из Северной столицы. Петербурженка приехала в Сербию на две недели, чтобы встретиться с подругами.

Мать пропавшей в беседе с 360.ru рассказала, что последний раз дочь выходила на связь в ночь на 25 июля. В своем сообщении девушка писала, что гуляет с подругами и все хорошо. После этого звонков от нее не было.

Пропавшая сняла апартаменты на неделю, но за вещами так и не вернулась. В четверг последний день аренды жилья. Подруги девушки обратились в полицию Белграда и подали заявление о пропаже. У них появились некоторые наводки, но пока эти данные не привели к результату.

Женщина также обратилась в полицию Петербурга. Заявление у нее приняли и назначили следователя для ведения дела. Однако в Белграде родственнице сообщили, что без запроса от Интерпола их действия ограничены. Процедура оформления такого запроса может занять до 20 дней.

Посольство России в Сербии находится в контакте с местными правоохранительными органами. Обращение от родственников поступило в дипломатическое представительство 29 июля.