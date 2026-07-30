В Красносельском районе ввели четвертую очередь ЖК «Сандэй»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Санкт-Петербурга выдала разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди реновационного проекта «Сандэй» в Красносельском районе, что подтверждает соответствие объекта требованиям проектной документации и нормативам безопасности.

Как сообщает пресс-служба группы «Самолет» в состав новой очереди вошел жилой дом переменной этажности от 8 до 18 этажей на 604 квартиры общей площадью 37,8 тысячи квадратных метров с подземным паркингом на 107 машино-мест, а также встроенно-пристроенным детским садом на 75 мест, при этом закрытые от автомобилей дворы будут благоустроены зонами отдыха, детскими и спортивными площадками, прогулочными маршрутами и зелеными насаждениями.

Реализация комплекса ведется в рамках городской программы развития застроенных территорий: благодаря этому этапу реновации уже более 300 семей переехали из ветхого жилья в современные квартиры, а в ближайшее время новые квартиры получат еще свыше 60 семей, и девелопер уже приступает к передаче ключей будущим новоселам.