Суд Петербурга взыскал почти 900 тысяч за испорченный жилет Louis Vuitton

Клиентка химчистки в Санкт-Петербурге отсудила 888,5 тысячи рублей за испорченный жилет Louis Vuitton. Суд обязал предпринимателя выплатить двукратную стоимость вещи, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Дзержинский районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел гражданское дело по иску жительницы. Северной столицы. Истица обратилась с требованиями к ООО «Прачка.Ком» и индивидуальному предпринимателю. Основанием иска стало нарушение прав потребителя при оказании услуг химчистки.

Женщина сдала в чистку жилет бренда Louis Vuitton. При приемке изделия сотрудник не предупредил ее о возможных рисках повреждения. При этом в квитанции была сделана пометка об износе жилета на 70%, хотя реальное состояние вещи не соответствовало этой оценке. Стоимость услуги составила 1,2 тысячи рублей.

После сдачи заказ долгое время не возвращали клиентке. Затем ее уведомили, что во время чистки все декоративные элементы были стерты, а жилет стал однотонно-черным. В качестве компенсации петербурженке предложили бесплатную выдачу заказа и сертификат на следующую чистку.

Истица направила письменную претензию с требованием возместить ущерб и компенсировать моральный вред. Однако ответа на это обращение не последовало. Представители ответчиков не явились в судебное заседание и не представили возражений.

Экспертиза подтвердила подлинность жилета. Его рыночная цена с учетом 50% износа была определена в 154,25 тысячи рублей. Ответчики не доказали ни качественного оказания услуги, ни того, что дефекты возникли из-за скрытых недостатков вещи. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд встал на сторону петербурженки. С ответчика взыскана двукратная стоимость испорченного жилета в размере 308,5 тысячи рублей. Кроме того, присуждены к выплате стоимость самой химчистки в сумме 1,2 тысячи рублей, неустойка в размере 154,25 тысячи рублей и компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей.

Предприниматель получил штраф за отказ в добровольном удовлетворении претензий потребителя на 239,5 тысячи рублей, а также судебные издержки. Общая сумма взыскания достигла 888,5 тысячи рублей.